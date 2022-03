Genoa-Torino 1-0: rossoblù in dieci ma avanti di un gol all’intervallo

Il parziale al termine del primo tempo al Ferraris

LE SCELTE - Non manca qualche sorpresa tra le scelte di Juric, che rilancia dal 1' Pjaca dopo due panchine consecutive. Per il resto nel reparto avanzato confermato Pobega sulla trequarti e Belotti nel ruolo di unica punta. Nessuna novità in mezzo al campo: ancora spazio per Lukic e Mandragora, sugli esterni ci sono Singo e Vojvoda. In difesa si rivede dal primo minuto Izzo, rilanciato titolare dopo la buona prova di domenica contro l'Inter. A guidare la retroguardia c'è Bremer, sul centrosinistra torna titolare Rodriguez al posto di Buongiorno. Nessuna novità tra i pali: Vanja recupera ma va in panchina, confermato Berisha. Nel Genoa c'è invece Destro a guidare l'attacco alla ricerca di punti fondamentali per ravvivare le speranze di una difficile salvezza.

LA CRONACA - In avvio di gara è il Genoa a gestire il gioco, spinto dal tifo incessante del suo pubblico, ma è il Toro a prendere campo. La prima occasione è infatti dei granata: dopo dieci minuti un colpo di testa di Izzo chiama Sirigu alla deviazione in calcio d'angolo. Ma al 13' la difesa del Toro si fa invece cogliere impreparata e Portanova ne approfitta per portare in vantaggio il Genoa. Vojvoda perde palla con un dribbling sbagliata in uscita e permette a Frendrup di involarsi sulla destra e crossare, Berisha esce a vuoto smanacciando male e sorprende Izzo che involontariamente mette Portanova nella condizione di dover solo appoggiare in rete. Dieci minuti più tardi arriva l'episodio che cambia l'inerzia della gara: Ostigard, già ammonito, stende Izzo al limite dell'area. Per Mariani non ci sono dubbi: secondo giallo e Genoa costretto a giocare in dieci per oltre un'ora. Blessin prova quindi a correre ai ripari inserendo Bani al posto di Amiri. Al 34' è Vojvoda a sfiorare il gol del pareggio, scheggiando la traversa dopo un tentativo di rovesciata di Belotti. Il Gallo pochi minuti più tardi, su imbucata di Lukic, manda clamorosamente a lato con il sinistro da ottima posizione. Dopo un minuto di recupero si va dunque al riposo con i padroni di casa in vantaggio: per il Toro ci sarà tutta la ripresa in superiorità numerica per cercare di cambiare le sorti della partita.