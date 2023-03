Gianni Minà, il cordoglio del Torino FC: “Da sempre fedele innamorato del Toro”

Nella serata di ieri è scomparso Gianni Minà , ex giornalista e grande tifoso granata che durante la sua lunga carriera ha collaborato con testate come Tuttosport, Repubblica e il Corriere della Sera. Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, anche il Torino FC ha voluto commemorare il ricordo del giornalista. Di seguito il comunicato del club granata.

"Il Presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club - Consiglieri, dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il Settore giovanile – commossi per la triste notizia, si stringono con affetto alla famiglia Minà nel ricordo di Gianni Minà, da sempre fedele innamorato del Toro. Con Gianni Minà ci lascia un gigante del giornalismo, uno straordinario professionista che, in televisione e poi nei suoi scritti, con la stessa classe ha saputo toccare le vette più alte della cultura così come narrare le più belle favole dello sport. Mancherà a tanti. Alla moglie, signora Loredana, alle figlie e alle loro famiglie, ai parenti e a tutti gli amici di una vita il profondo cordoglio e l’abbraccio del Torino Football Club e del mondo granata".