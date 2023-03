Addio a Gianni Minà, a 84 anni ci lascia un grande giornalista

"Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità". Ad 84 anni muore a Roma Gianni Minà, questo l'annuncio sulla pagina Instagram del giornalista. Nato a Torino nel 1938, di provata fede granata, Gianni Minà è stata una delle più importanti firme del giornalismo italiano del Novecento. Ha collaborato con quotidiani come Tuttosport, Repubblica, L'Unità, il Manifesto e il Corriere della Sera. Si è occupato di sport e non solo, seguendo grandi atleti come Maradona, Pietro Mennea, Tommie Smith, Alberto Tomba e Marco Pantani. Ha intervistato Fidel Castro e fatto un reportage su Papa Francesco e il suo viaggio a Cuba nel 2015. Dal suo programma "Storie" sono passati personaggi del calibro del Dalai Lama, Jorge Amado, Luis Sepúlveda, Martin Scorsese, Naomi Campbell e John John Kennedy. Ci lascia una penna garbata e competente, che ha scritto pagine importanti del Novecento. A tutta la sua famiglia e i suoi cari le più sentite condoglianze da parte della redazione di Toro News.