Gigi Meroni, il 15 ottobre ci sarà l’annuale commemorazione

Il 15 ottobre 2023 alle ore 14:00 in corso Umberto si terrà la commemorazione del ricordo di Luigi Meroni, scomparso in circostanze tragiche all'età di soli 24 anni il 15 ottobre 1967. L'evento sarà organizzato dal circolo soci Torino FC 1906, con la collaborazione diretta del club granata. Alla cerimonia ci sarà anche l'associazione Ex calciatori granata, con Don Robella che benedirà il cippo dedicato al giocatore. Inoltre il 16 ottobre al teatro Gobetti si terrà lo spettacolo La Farfalla Gigi Meroni, dedicato al giocatore.