La Farfalla Gigi Meroni: lo spettacolo lunedì 16 ottobre al Teatro Gobetti

La Farfalla Gigi Meroni è lo spettacolo di teatro canzone, atto unico, che andrà in scena lunedì 16 ottobre al Teatro Gobetti di Torino in due repliche, alle ore 19 e alle ore 21. Scritto da Giordano Fenocchio per la regia di Francesco Pellicini da un’idea dello scrittore Alfredo Salvi, è prodotto dall’Associazione Festival del teatro e della comicità Città di Luino e vanta il patrocinio e il contributo di Regione Piemonte, il patrocinio del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, oltre al supporto organizzativo della Fondazione Piemonte dal vivo.

L’idea, condivisa dalla sorella del calciatore Maria Meroni, è quella di celebrare l’ottantesimo anniversario dalla nascita del calciatore granata simbolo e bandiera del Torino. Lo spettacolo prende spunto da un’idea dello scrittore Alfredo Salvi - grande estimatore di Gigi Meroni - autore di un testo fantasioso, appassionato e romantico incentrato sull’amaro epilogo della promessa calcistica granata. Lo scritto di Salvi, non particolarmente adatto alla scena, getta comunque le basi per la successiva trasposizione teatrale costruita con passione dagli attori Giordano Fenocchio (autore del testo) e Francesco Pellicini (regista). Nasce così La Farfalla Gigi Meroni, primo omaggio teatrale in Italia a godere del placet della stessa famiglia Meroni, sempre partecipe alle repliche in cartellone. Lo spettacolo si avvale della presenza di Max Peroni alla chitarra acustica e di Fazio Armellini alla fisarmonica, entrambe di supporto ai narratori Francesco Pellicini e Giordano Fenocchio ed al giovane attore Maicol Trotta, interprete in scena dello stesso Gigi Meroni.