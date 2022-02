Giudice Sportivo: Lukic e Mandragora squalificati per Torino-Venezia

Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto il referto dopo la ventiquattresima giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto il referto dopo la ventiquattresima giornata diSerie A. In vista della prossima sfida con il Venezia, Ivan Juric non avrà a disposizione gli squalificati Sasa Lukic (quinta sanzione) e Rolando Mandragora (espulso per doppia ammonizione nella scorsa sfida con l'Udinese). Tra le fila del Venezia invece assenti Pietro Ceccaroni ed Tyronne Ebuehi.