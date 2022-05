Gleison Bremer vince il Toro News Award 2021/2022!

Termina la quinta edizione del Toro News Award: ecco la classifica definitiva

Un sondaggio lungo tutta una stagione, migliaia di lettori che hanno partecipato: il Toro News Award è arrivato alla sua conclusione anche per la stagione 2021/2022 ed è il momento della proclamazione del vincitore dopo l’ultimo appuntamento, quello relativo al match della 37esima giornata tra Verona e Torino. Il miglior giocatore della stagione del Torino è Gleison Bremer! Il 25enne difensore brasiliano si porta a casa il riconoscimento assegnato dai lettori di Toro News spuntandola per pochi punti su Tommaso Pobega, secondo classificato, e Josip Brekalo, terzo. È senza dubbio notevole che il premio venga vinto da chi gioca in difesa, perché chi gioca in retroguardia raramente incide sui risultati. Ma Bremer è stato protagonista di un campionato da assoluto protagonista. Ha spiccato per le sue doti di marcatura e di leadership, anestetizzando i migliori attaccanti della Serie A e guidando nel migliore dei modi una difesa, quella del Torino, che si è rivelata tra le migliori del campionato. Gleison Bremer riceverà nei prossimi giorni, prima dell’ultima gara di campionato tra Torino e Roma, il premio assegnato dai lettori di Toro News. Ai quali, nel frattempo, non può che andare il più grande ringraziamento da parte di tutta la www.