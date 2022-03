I biglietti per Genoa-Torino: vendite al via il 14 marzo. Le info

Le informazioni relative alla modalità di vendita, norme per l'accesso e prezzi in vista della sfida contro il Genoa

Il Genoa ha comunicato le direttive in merito ai biglietti per la sfida che andrà in scena al Marassi contro il Torino, in programma venerdì 18 marzo alle ore 21. I tifosi granata potranno acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti a partire dalle ore 10 di martedì 14 marzo fino alle ore 19 di giovedì 17 marzo.