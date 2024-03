I giocatori del Toro sui social, Bellanova: “Contro tutto e tutti, Leoni”

Ieri, sabato 2 marzo, è andata in scena Torino-Fiorentina, gara terminata 0-0 tra molte polemiche e tensione generale. I granata sono usciti dall'Olimpico Grande Torino con l'amaro in bocca per una partita che senza l'espulsione di Ricci sarebbe stata probabilmente diversa. Di seguito le reazioni social dei giocatori di Juric dopo il pareggio con la viola.