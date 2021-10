I lettori promuovono l’avvio di stagione: per la maggioranza il Toro merita un 6

La maggior parte dei voti si dividono tra la sufficienza e il 7, poche le insufficienze

Con l'avvento della seconda sosta per le nazionali è tempo di primi bilanci in casa Toro. I granata - nelle prime sette gare di Serie A - hanno conquistato 8 punti mettendo insieme 2 vittorie (Salernitana e Sassuolo), 2 pareggi (Lazio e Verona) e 3 sconfitte (Atalanta, Fiorentina e Juventus). Vi abbiamo quindi chiesto di dare un voto a questo inizio di campionato. Quel che emerge dai risultati del sondaggio è un campionato ritenuto sufficiente dalla maggior parte dei lettori. Solamente il 10% dei votanti ha bocciato l'avvio di stagione dei granata: il 9,49% lo ha tenuto insufficiente, una piccolissima parte di lettori (0,68%) ha invece optato per un 4. Ma è una netta minoranza in confronto a chi ha promosso l'inizio di campionato del Toro: il voto più assegnato da parte dei lettori è un 6 (56,78), ma c'è anche chi si è spinto oltre. Il 31,17% dei votanti ha valutato da 7 l'avvio di stagione granata, l'1,90% addirittura da 8.