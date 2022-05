Il programma del 4 maggio: porte aperte al Fila, messa a Superga nel pomeriggio

Torna la lettura dei nomi davanti alla lapide, in serata Mole Antonelliana e ponti illuminati di granata

A tre anni di distanza dall'ultima volta, il mondo granata si appresta a vivere nuovamente un 4 maggio il più vicino possibile alla normalità. Nel 2020 e nel 2021 le restrizioni per il contenimento della pandemia hanno inevitabilmente impedito di celebrare l'anniversario della tragedia di Superga come di consueto, costringendo ad esempio la squadra a non salire al colle. Le tradizioni torneranno invece ad essere rispettate quest'anno.