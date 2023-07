Il Torino cambia sede: ecco dove sarà il nuovo quartier generale granata

Come già annunciato da Cairo 2 giorni fa, il Torino cambierà sede (vedi articolo), il patron granata aveva già infatti dichiarato che la sede del Torino non sarà più in Via Arcivescovado. La nuova casa granata, dunque, sarà in via Viotti 11, proprio nel centro storico della città, vicino alla Galleria San Federico. L'inaugurazione è prevista per questo autunno, la nuova sede sarà comunque in affitto e non di proprietà. Nell'era Cairo il quartier generale è sempre stato quello di via Arcivescovado, si tratta dunque di un cambiamento importante per i granata, che si sposteranno sopra gli uffici della Credem, non al piano terra. Al momento, i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati, la società ha alcuni mesi per effettuare le necessarie riqualificazioni: per lo più ritinteggiare le pareti, sostituire i loghi e trasferire i propri mobili. Con questo cambio di sede Cairo ha dunque allargato gli uffici e gli spazi a disposizione della società, facendo un passo avanti per il futuro