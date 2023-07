Torino, in arrivo una nuova sede. L’annuncio di Cairo su Instagram

La nuova sede del Torino, a quanto raccolto da Toro News, sarà comunque in affitto e non di proprietà e sarà in un palazzo del centro di Torino. La decisione è stata presa al fine di reperire un ufficio con più spazi per gli uffici dei vari dirigenti, tra cui ovviamente il direttore tecnico Davide Vagnati. Il Torino abbandona dunque la sede in via Arcivescovado numero 1, che è sempre stata tale sin dall'inizio dell'era Cairo. Una piccola grande svolta per il club granata.