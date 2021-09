Il Torino entra nelle scuole: ecco il nuovo progetto del club granata

C'è la volontà di consolidare la presenza sul territorio: si inizia regalando un kit di benvenuto ai bambini il primo giorno di scuola

La prima sorpresa sarà per bimbe e bimbi che da settembre si affacceranno per la prima volta nel mondo della scuola: a tutti i quasi 6.000 piccoli studenti delle classi prime elementari delle scuole statali della Città di Torino verrà donato un astuccio con un kit di benvenuto ufficiale del Torino Football Club. In seguito, a partire dai primi mesi del 2022, istruttori laureati SUISM del Torino FC terranno alcune lezioni, affiancando gli insegnanti di educazione fisica, per far conoscere ai bambini e alle bambine il mondo dello sport e del calcio in particolare.