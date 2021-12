Il Toro di Giampaolo segnava più di quello di Juric: l’analisi delle difficoltà

Juric ha spesso sottolineato che mancano i gol degli esterni, a questo vanno aggiunti i guai fisici dei trequartisti

LE PROBLEMATICHE - Provando ad interpretare questo date, innanzitutto la differenza la fa l'assenza di Belotti. Con Giampaolo il Gallo aveva avuto uno dei suoi migliori avvii di stagione di sempre con 10 reti nelle prime 12. Numeri ben diversi da quelli di questa stagione, durante la quale Juric non ha praticamente mai avuto a disposizione Belotti. Il suo sostituto, Sanabria, fin qui sta confermando i numeri della sua carriera, che non lo hanno mai dipinto come una macchina da gol. Ma non è l'unico problema offensivo per Juric. I trequartisti per problemi fisici vanno a corrente alternata e quindi il croato non ha quasi mai potuto avere con continuità Brekalo, Pjaca e Praet in forma. Ultimo, ma non per importanza, è l'apporto in zona offensiva degli esterni. Juric ha spesso spiegato quanto nel suo sistema siano fondamentali i loro gol. Al momento però dagli esterni è arrivata una sola rete: quella di Singo contro la Sampdoria. Così, il capocannoniere fin qui è un mediano, Pobega, che ha segnato quattro gol.