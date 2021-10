Il Toro e la discrasia tra prestazioni e punti: a Napoli per equilibrare il conto

Le prestazioni non sono mancate, alcuni punti sì: tra expected points e le parole del tecnico

A NAPOLI - Ma non c’è tempo per piangersi addosso. E così ora il Toro andrà a caccia dei punti persi anche in partite ostiche come quella di Napoli. Gare in cui non saranno praticamente ammessi errori, come ha sottolineato Juric alla vigilia: “Se li prendi alti o ti chiudi ti mettono comunque in difficoltà. Trovano sempre il modo di fare gol. Bisogna fare tutto e tutto bene e sperare che vada tutto per il verso giusto”. La speranza del Torino è dunque iniziare a recuperare qualche punto in più rispetto ad inizio campionato, anche con un pizzico di fortuna, andando a compensare quelli che sarebbero stati meritati ma per un motivo o per l’altro non sono arrivati e beneficiando soprattutto dei ritorni di Zaza e Belotti Sulla carta è difficile che ciò possa accadere in casa di una squadra che fin qui di punti non ne ha proprio persi. Ma questo, quando Sacchi fischierà il calcio d’inizio alle 18, non conterà più.