Il Toro sarà arbitro di scudetto e lotta Champions: 5 scontri contro le big

Tanti incroci interessanti per i granata, che ospiteranno Milan e Napoli in lotta per il tricolore e dovranno vedersela anche con le romane

La vittoria dell' Arechi di sabato sera contro la Salernitana ha ridato ossigeno ed entusiasmo al Torino , che ha ritrovato un successo che in campionato mancava dal 15 gennaio in casa della Sampdoria . Ora, con una situazione di classifica tranquilla e sette partite ancora da giocare, i granata potranno scendere in campo con la mente e le gambe più libere e, calendario alla mano, saranno arbitri sia della lotta per lo scudetto sia per quella che porta alla qualificazione alle competizioni europee. Sì perché saranno ben cinque le sfide contro formazioni che ambiscono ai sopracitati traguardi, quelle "big" contro le quali in stagione la squadra di Juric ha ricevuto tanti complimenti per le prestazioni ma nessun punto.

CALENDARIO - Il prossimo turno di campionato, in programma domenica 10 aprile alle 20.45, offre già un incrocio molto interessante: all'Olimpico Grande Torino arriva infatti un Milan in piena corsa per il tricolore, ma che nell'ultima giornata ha frenato in casa pareggiando 0-0 con il Bologna; nella gara di andata ad ottobre ai Diavoli bastò un gol di Giroud, con i granata che si resero però protagonisti di un'ottima prestazione. Nel turno successivo invece la squadra di Juric volerà a Roma dove sfiderà la Lazio, che spera nella qualificazione in Conference o in Europa League; all'andata, nonostante un netto dominio granata a livello di tiri (16-6) finì 1-1, con il rigore di Immobile in pieno recupero dopo l'iniziale vantaggio di Pjaca. Alla partita con i biancocelesti seguiranno quelle contro Spezia ed Empoli e poi, l'8 maggio, il Torino ospiterà il Napoli momentaneamente secondo in classifica e vittorioso all'andata grazie ad Osimhen. Tre giorni dopo ci sarà invece il recupero della gara con l'Atalanta (che crede ancora nella qualificazione in Champions), rinviata il 6 gennaio per le positività al Covid riscontrate nella rosa granata; all'andata i bergamaschi si imposero per 2-1 sotto la Mole grazie alla rete in pieno recupero di Piccoli dopo il botta e risposta tra Muriel e Belotti. Infine, dopo la trasferta di Verona, nell'ultima giornata di campionato il Toro ospiterà la Roma attualmente quinta: ancora una sconfitta all'andata per i granata, superiori a livello di conclusioni (17-10) ma puniti da un gol di Abraham.