Intensità mentale e voglia di vincere: Juric traccia la via per l’ottavo posto

Il sentiero è tracciato e come accade da due anni a questa parte, è stato Ivan Juric a dettare la via: “È importante mantenere l’intensità mentale. Dobbiamo credere molto nel gioco e in quello che stiamo facendo, mantenendo...

Silvio Luciani Caporedattore e social media manager

Il sentiero è tracciato e come accade da due anni a questa parte, è stato Ivan Juric a dettare la via: "È importante mantenere l’intensità mentale. Dobbiamo credere molto nel gioco e in quello che stiamo facendo, mantenendo questa voglia di vincere le partite". Lo scontro diretto con il Monza darà il via ad un rush finale che, attendendo gli esiti delle vicende giudiziarie della Juventus, potrebbe portare il Torino alle soglie della qualificazione europea. Juric lo sa e vuole che i suoi ci provino mettendo tutto ciò che hanno in campo.

Ottavi di coppa ed Europa: l'ottavo posto può cambiare volto alla stagione — La conquista dell'ottavo posto, oltre alle chances di qualificazione europea nell'ipotesi in cui la Juve venga esclusa dalle coppe, darebbe già al Torino l'accesso diretto agli ottavi di Coppa Italia del prossimo anno. Il percorso finora è soddisfacente da diversi punti di vista, soprattutto a giudicare le premesse: i risultati e la crescita dei singoli sono lì a testimoniarlo. Il Toro quindi non ha nulla da perdere: "Sono estremamente soddisfatto del cammino dei ragazzi, vedo una crescita importante" ha dichiarato Juric.

Bisogna dare il massimo: il calendario è dalla parte del Toro — Calendario alla mano, i granata hanno tutte le carte in regola per essere padroni del proprio destino, già da questo pomeriggio: "Abbiamo cinque partite impegnative e sarebbe un peccato non dare il massimo; poi vediamo se riusciamo o meno, ma dobbiamo dare il massimo” ha ribadito Juric. Oltre al Monza, i granata affronteranno la Fiorentina in casa (un'altra diretta contendente) oltre a Verona, Spezia ed Inter: un calendario complicato, ma tutt'altro che impossibile. Anche per questo motivo, non provarci sarebbe un delitto.