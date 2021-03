Italia, Caputo torna a casa: Belotti scalda i motori

L'attaccante del Sassuolo non sarà più a disposizione di Mancini e sta rientrando in Italia, il Gallo ora è pronto a scendere in campo

Gianluca Sartori

Andrea Belotti scalda i motori. È rimasto a guardare Italia-Irlanda del Nord dalla panchina, ma sarà lui il leader dell’attacco della Nazionale azzurra in almeno una delle prossime due partite: in casa della Bulgaria domenica o in Lituania mercoledì sera. Quasi certamente giocherà a Sofia nella seconda gara di eliminatorie per i Mondiali. Anche perché Ciccio Caputo, il terzo incomodo, è tornato a casa per infortunio. Sarà un’occasione buona, oltre che per dare un contributo alla squadra del ct Mancini in chiave qualificazioni ai Mondiali, anche per accumulare minutaggio in vista di un finale di campionato molto importante per tanti motivi. C’è un Torino da prendere per mano fino alla salvezza a suon di gol e c’è un posto da centravanti titolare degli azzurri in chiave Europei da conquistare. «Conterà molto come arriveranno gli attaccanti a fine campionato – ha detto Roberto Mancini -. Tra l’ultima giornata e l’inizio degli Europei passano solo due settimane, dunque giocherà chi arriverà a quel periodo nelle condizioni migliori».

Intanto è stato Ciro Immobile a giocare e a segnare contro i nordirlandesi, giovedì sera. Mancini ha capito che il Gallo non era ancora al meglio per via dello stop per Covid, dunque ha preferito concedergli qualche giorno in più per lavorare puntando per la prima gara delle qualificazioni a Qatar 2022 sul laziale, l’amico-rivale di Belotti. Che ha risposto segnando il suo 11° gol in 43 presenze con l’Italia. Belotti cercherà sicuramente di controbattere, forte del miglior score in maglia azzurra: dalla sua ha 10 reti in 31 presenze, molte delle quali però realizzate contro avversari di rango non eccezionale (5 col Liechtenstein, 1 con l’Arabia Saudita). Belotti deve dimostrare di poter incidere anche contro le big d’Europa: tra Europei e finali di Nations League, nel 2021 ne avrà la possibilità.

Alla concorrenza in azzurro per Belotti fa da contraltare il ruolo da leader del Torino, che nessuno mette in dubbio. Davide Nicola, facendo giocare il Gallo sia col Sassuolo che con la Sampdoria, ha fatto capire che per lui il capitano è un titolare anche quando non è al meglio. Sanabria e Zaza si dovranno adeguare, contendendosi il posto al suo fianco: e il paraguaiano per ora è avanti nelle gerarchie. Col Toro Belotti è fermo a quota 11 centri: l’ultimo centro il 6 febbraio con l’Atalanta: c’è un feeling con la rete da ritrovare.