Juric a Torino Channel: “Gasperini mi ha insegnato tutto. Turnover? Valuterò”

Le parole dell'allenatore granata, di Lukic e Buongiorno alla TV ufficiale del club in vista della sfida con l'Atalanta di domani sera

L'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Torino Channel in vista della sfida di domani sera - mercoledì 27 aprile - con l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo nella gara di recupero della ventesima giornata di Serie A: "Giocare contro Gasperini è uno stimolo, mi ha fatto imparare tutto a livello professionale e umano, anche come comportarsi, e lo ringrazierò per tutta la vita". Sul possibile turnover il tecnico granata ha aggiunto: "Voglio vedere come recuperano i ragazzi, sono rimasto molto soddisfatto di tanti giocatori e faremo le valutazioni".