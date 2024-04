Juric allenatore della Serie A con più espulsioni: staccati Mourinho e Palladino

Dai nervi tesi contro gli avversari alle proteste con Maresca

Si sa che Juric è uomo dal carattere spigoloso. Un allenatore carismatico che vive con tutto se stesso il match superando qualche volta di troppo il limite. Nel match del Via del Mare, al 90' Juric invase in modo minaccioso l'area tecnica avversaria costringendo il direttore di gara Aureliano ad estrarre il cartellino rosso: "Espulsione? Il quarto uomo chiamava il giallo, io ero arrabbiato con lo staff medico perché non stava facendo le scelte giuste. E' stata una reazione del momento, ma va bene così. Se l'arbitro decide così noi lo accettiamo". Juric è stato successivamente espulso nel tesissimo match giocato in casa contro la Fiorentina in cui l'allenatore del Torino perse la testa nel finale di partita dando vita ad una lite fra le panchine con tanto di minacce a Italiano: "E' stata una reazione di pura foga. Non è stato bello, io oggi ho esagerato e sono stato giustamente espulso" dichiarò Juric nel post partita. Sia la prima espulsione della stagione contro il Lecce, che quella contro la Fiorentina, hanno come minimo comune denominatore un eccesso di foga e tensione rivolta verso la panchina avversaria, entrambe oltretutto sono state accettate dal tecnico, che ha riconosciuto di aver sbagliato. Diversa la situazione dell'espulsione ricevuta contro la Juventus: Juric in quest'ultimo caso il nocciolo della questione è stato il metro di giudizio utilizzato da Maresca: "Ho detto solamente "Un fallo così non è stato fischiato a Vanja". Non so come spiegarmelo. Come non so spiegarmi il giallo a Ricci o quello a Paro che non dice mai una parola. Non sono contento del metro arbitrale di oggi".