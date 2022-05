Juric allontana le ipotesi di malumori: “Felice e contento di restare a Torino”

Una settimana fa era emersa una divergenza di vedute con il presidente Cairo, ma il tecnico è focalizzato sulla causa granata

La testa in questo momento è rivolta al presente: le gare contro Verona e Roma andranno affrontate nel migliore dei modi per chiudere in bellezza il campionato e cercare di blindare il decimo posto. Ma dalle parole pronunciate da Juric alla vigilia della trasferta del Bentegodi emerge l'immagine di un tecnico che sta già programmando anche il futuro e si mostra contento di essere a Torino.

VEDUTE DIFFERENTI - Il tecnico è parso sereno e disteso, ben più di quanto non lo fosse nella settimana precedente, scacciando le ipotesi di possibili malumori e mostrandosi pienamente coinvolto nella causa granata. "Sono soddisfatto, felice e contento di restare a Torino" ha detto molto chiaramente Juric. Giusto una settimana fa, alla vigilia della gara contro il Napoli, era emersa una differenza di vedute con il presidente Cairo, che aveva indicato nei giovani da valorizzare la strada da continuare ad intraprendere sul mercato. "Non bastano i giovani se si vuole puntare in alto, è tutto un altro discorso, i giovani li abbiamo già" aveva risposto senza mezzi termini Juric.

LA PROGRAMMAZIONE - Le parole del tecnico avevano instaurato il dubbio di una sintonia tutta da verificare tra allenatore e società, ma nel presentare la gara contro il Verona Juric ha allontanato questa possibilità. "Il Toro ha fatto grandissimi passi in avanti, ha messo le basi per migliorare. Va benissimo e ci sono tante cose positive, adesso vediamo se riusciamo a creare un gruppo forte" ha raccontato il croato, dimostrando di essere pienamente coinvolto nel progetto granata. Dubbi allontanati anche dal fatto che la programmazione della prossima stagione sia già stata impostata: "Abbiamo già messo le basi di come dovremo lavorare il prossimo anno" ha spiegato il tecnico a chi gli chiedeva come si gestirà un campionato particolare che si interromperà in inverno per il Mondiale. La testa di Juric è dunque pienamente rivolta al Toro, tra una stagione da chiudere nel migliore dei modi ed un'altra per la quale si sta già programmando.