Juric consegna a Mandragora le chiavi della squadra: è il punto fermo in mediana

Il centrocampista, fortemente voluto da Davide Nicola a gennaio scorso, è leader fuori e dentro il campo. E rassicura: "La corsa certamente non mi manca"

LEADER - Un vero punto di riferimento per i tifosi, che lo acclamano quando arriva il momento di foto e autografi, e anche per i compagni di squadra. Essendo un centrocampista riesce ad avere una visione complessiva del gioco della squadra e smista continuamente consigli e indicazioni ai suoi compagni. Ma non solo. Incita continuamente anche chi magari sta affrontando delle difficoltà e si complimenta con chi riesce ad azzeccare la giocata. "Bravo Gleison, non l'hai fatto girare", rivolto a Bremer questa mattina in allenamento. "Cristian tu andrai avanti a giocare per altri quattro anni, non uno", rivolto ad Ansaldi al termine della seduta atletica. Ed è un aspetto che Juric considera molto importante, anche oggi il tecnico croato durante l'allenamento ha affermato verso ai suoi ragazzi: "La voce è importante, poche parole ma giuste".