Juric ha rigenerato Djidji: ha subito soltanto tre dribbling in campionato

Il francese ha la percentuale di contrasti riusciti più alta tra i difensori centrali di Serie A: dopo un inizio complicato, Djidji è emerso

Skorupski gli ha negato la definitiva ribalta con una grande parata, ma l'importanza di Koffi Djidji nei meccanismi difensivi del Torino è ormai cosa nota. Dopo un avvio di campionato in cui aveva commesso due falli da rigore contro Lazio e Venezia, il centrale francese è emerso diventando sempre più insostituibile. Squalifiche e un paio di stop per infortunio a parte, Ivan Juric ha sempre puntato su di lui, arrivando a difenderlo pubblicamente dopo i passaggi a vuoto di inizio campionato: "Per me è la più grande scoperta in positivo dal ritiro in avanti, deve stare sereno, gli errori nel calcio si fanno ma mi sta piacendo per come interpreta il ruolo di terzo e per come si allena". E la fiducia è stata ripagata, perché Djidji non ha mai fatto mancare l'impegno dimostrando anche una spiccata propensione per il sistema di Juric.