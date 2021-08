Juric-Italiano, tecnici in ascesa: il viola ha più qualità, il croato meno pressione

I due allenatori sono in una fase di ascesa dopo la stagione scorsa. Ma adesso avranno due strade ben diverse

Vincenzo Italiano contro Ivan Juric, è sfida tra due allenatori in ascesa. Fiorentina e Torino si confronteranno alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi. Entrambe reduci da una sconfitta nella prima giornata di campionato, ci sarà in campo per entrambe le formazioni tanta voglia di rimettersi sulla giusta carreggiata. I due allenatori hanno bisogno di vincere per cominciare un tipo di percorso che sia diverso da quello che hanno vissuto Torino e Fiorentina nella passata stagione. Questa sera ci sarà un incrocio tra questi due tecnici, accomunati da credenziali ottime e da una missione impegnativa: quella di riportare in auge due piazze importanti del nostro calcio reduci da annate non facili.

ASCESA - Juric e Italiano sono in rampa di lancio nel calcio nostrano. Il tecnico croato nel 2020-2021 ha portato il suo Hellas Verona al decimo posto, centrando la parte sinistra della classifica e soprattutto producendo un gioco molto aggressivo e competitivo contro tutte le altre squadre. Italiano invece è stato protagonista di un mezzo miracolo con lo Spezia. La sua squadra neopromossa non aveva in rosa nomi altisonanti, ma grazie al buon gioco e alle idee del mister, i liguri sono riusciti a fare 39 punti e a centrare la quindicesima posizione in campionato, un risultato a dir poco ottimo.

PROSPETTIVE - Juric ha sottolineato le differenze con cui Torino e Fiorentina hanno deciso di approcciare questa stagione. "Credo che la mia situazione e quella di Italiano siano molto differenti. La Fiorentina ha preso la strada dell'investimento, la mia società invece ha preso la strada dell'austerity". Le basi da cui partire sono diverse: Italiano ha ricevuto dal mercato giocatori importanti come Torreira, Odriozola e Nastastic, mentre Juric deve fare i conti con il periodo di vacche magre che sta attraversando il Torino a livello economico. Va da sé che il rovescio della medaglia è la pressione con cui i due allenatori dovranno avere a che fare: Italiano avrà tutti gli occhi puntati contro, mentre eventuali difficoltà del Torino non saranno imputate in primis a Juric ma alla società granata. Il tecnico croato, da questo punto di vista, ha meno aspettative con cui convivere.

CARISMA - "La mentalità del suo allenatore si è vista già alla prima partita: è una squadra molto aggressiva e ha fatto un grande secondo tempo. Juric sa dare mentalità e furore". Così Italiano ha parlato del suo collega. Il tecnico della Fiorentina ha messo in luce le caratteristiche fondamentali del gioco di Juric, ponendo il focus del discorso in maniera differente rispetto all'allenatore del Toro. Italiano ha sottolineato le grandi doti di Juric, trattandolo con grande rispetto e stima. Questa sera i due si sfideranno, per provare a dare inizio ad un cammino importante con la propria squadra.