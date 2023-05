Juric pre Sampdoria-Torino: “Dobbiamo migliorare negli ultimi 20-30 metri”

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Sampdoria e Torino, valida per la 33^ giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Stiamo facendo un percorso e secondo me stiamo migliorando molto nel gioco, lavoriamo molto su quello. Chiaro che bisogna migliorare negli ultimi 20/30 metri come abbiamo visto ultimamente perché dominiamo tanto ma concretizziamo poco. Sicuramente è un passo importante per noi".