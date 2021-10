Juric, nel 2016 tre gol in 30′ ad Allegri. E col Verona fece ammattire la Juve

Per il tecnico granata bilancio equilibrato contro Allegri: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Con l'Hellas solo una sconfitta in quattro partite contro la Juventus

Ivan Juric contro Massimiliano Allegri sarà una sfida nella sfida del Derby della Mole di sabato 2 ottobre. Il croato ha già sorpreso il toscano nel corso della sua carriera. Al primo incontro personale lo sconfisse con un sontuoso 3 a 1. Era il 27 novembre 2016, il suo Genoa affrontava allo stadio “Ferraris” la Juventus. I primi 29 minuti furono di assoluta follia agonistica per il Grifone. Uno spettacolo tambureggiante che lasciò senza fiato i campioni d’Italia bianconeri. In meno di mezz’ora il risultato era di 3 a 0 firmato dalla doppietta di Simeone e dall’autogol di Alex Sandro. Nella ripresa il Genoa non perse le misure e portò a casa i tre punti, incassando l’1 a 3 di Pjanic da punizione soltanto all’82’.

PRECEDENTI - Anche nell’ultimo precedente, sempre tra Juventus e Genoa, Juric mise in difficoltà i bianconeri. Il 20 ottobre di tre anni fa Bessa rispose a Ronaldo e permise al Grifone di pareggiare 1 a 1 all’Allianz Stadium. Anche in quel caso il Genoa ben si comportò. Negli altri due incontri invece Allegri ha avuto la meglio del collega: una pesante vittoria per 4-0 il 23 aprile 2017 e poi un 2-4 a Marassi il 26 agosto 2017. Il bilancio dunque dice due vittorie per Allegri, una per Juric e un pareggio. Il toscano, tra l’altro, ha un ottimo score contro il Torino: 12 successi, 4 pareggi e una sola sconfitta, quella nel Derby della Mole del 26 aprile 2015. Nelle ultime dieci partite contro i granata non ha mai perso (due pareggi, otto affermazioni) e ha incassato appena un gol negli ultimi cinque match. Contro la Juventus, invece, Juric è reduce da ben tre risultati utili di fila: con il suo Hellas Verona ha perso solo una volta in quattro incontri. Nelle ultime tre sfide una vittoria e due pareggi, quelli per 1-1 del passato campionato. In generale su otto sfide ha vinto due volte, cogliendo anche tre pareggi.