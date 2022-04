Juric sfida il suo maestro: l’allenatore granata è il primo seguace del Gasp

Dopo la sconfitta dell'andata, l'allievo Juric torna a sfidare Gasperini per testare la crescita del suo Torino

Silvio Luciani

È stato il Gasp, con l'inconfondibile marchio di fabbrica del 3-4-3, a diffondere la propria filosofia tra i colleghi allenatori. La crescita vertiginosa dell'Atalanta è stata ha portato la consapevolezza che in Italia si possa avere un modo leggermente più europeo di interpretare il gioco del calcio. "C'è lo stile nostro che deriva da Gasperini, ma altri allenatori come Italiano hanno la stessa mentalità. Quella di cercare di andarsi a prendere le partite. All'estero si vede che la tendenza è quella di non speculare ma dominare" ha dichiarato Ivan Juric durante la conferenza stampa della vigilia di Torino-Spezia. E l'allenatore del Toro, dopo una sconfitta beffarda alla prima di campionato, vuole testare i progressi visti nelle ultime settimane, contro l'uomo da cui ha imparato i trucchi del mestiere.

I DISCEPOLI - Lo stile delle squadre di Juric, pur con qualche variante dettata dalle caratteristiche degli interpreti, è ispirato al modo di vedere il calcio di Gasperini. Non potrebbe essere altrimenti. Il tecnico dell'Atalanta ha lavorato con Juric, sia da giocatore che da vice-allenatore, avendo la possibilità di formarlo e trasmettergli la propria idea di calcio. Ma non finisce qui, perché essendo il primo scudiero del Gasp, anche l'allenatore del Toro è riuscito a lasciare la propria traccia, costruendo un piccolo gioiello a Verona. E infatti anche Igor Tudor è stato capace di sfruttare al meglio gli automatismi lasciati in eredità da Juric, migliorandone i risultati con alcune accortezze. Più in generale, in Serie A, sempre più squadre sanno accettare i duelli individuali e si prendono qualche rischio in più.

LA SFIDA - Dopo il beffardo 1-2 subito all'ultimo minuto della gara d'andata, Juric torna a confrontarsi contro il 'maestro' Gasperini per testare la crescita del suo Torino. Dalla prima giornata, giocata il 21 agosto, sembra passata una vita: Juric ha inserito diverse pedine tra fine agosto e gennaio e può testarle proprio nel recupero di domani. I granata hanno la testa libera dalle pressioni e la possibilità di agganciare il Sassuolo (sconfitto dalla Juve) al 10º posto in classifica. Dovranno superare un'Atalanta che punta alla qualificazione all'Europa League per sistemare una stagione storta: in questo modo Juric farebbe uno sgambetto a Gasperini, con cui ha vinto soltanto una volta su cinque (Atalanta-Verona 0-2) in carriera, e dimostrerebbe di essere sulla buona strada per superare il maestro.