Juric si aggrappa alle 3B: Bremer, Brekalo e Belotti per scacciare la crisi

Cinque gare senza vittorie per i granata: il tecnico proverà a ripartire dalle certezze delle ultime partite

IL DERBY - Nel pareggio allo Stadium le 3B hanno rappresentato tre punti di forza per i granata. Bremer ha letteralmente annullato Vlahovic, ripetendo quanto già fatto nella gara di gennaio contro la Fiorentina ed impedendo al centravanti serbo di rendersi anche solo minimamente pericoloso. Brekalo ha invece trovato l'assist per il gol del pareggio, provando una giocata su cui ha lavorato in allenamento e diversa dal suo classico rientrare sul destro. E poi c'è Belotti, decisivo con la girata da bomber di razza che ha permesso ai granata di trovare il meritatissimo pareggio, un risultato persino stretto per quella che è stata la prova della squadra.

CAGLIARI e BOLOGNA - Contro il Cagliari, quando la squadra ha dato l'impressione di aver calato notevolmente l'attenzione rispetto alla stracittadine, le 3B sono comunque stati elementi importanti per Juric. Bremer non ha avuto troppo lavoro da compiere in difesa, ma in avvio di gara è andato vicino al gol trovando i tempi giusti in area di rigore: è stato bravo uno straordinario Cragno a dirgli di no. Anche Brekalo non se l'è cavata male: dopo essere andato vicino alla rete direttamente su punizione, ha trovato l'assist vincente per Belotti. Gallo che ha trovato il secondo gol consecutivo alla seconda da titolare: una certezza in più per Juric, che può ora contare su un giocatore che sta segnando con continuità. Il tecnico proverà quindi ad aggrapparsi a loro, per risollevare le sorti di una squadra che nelle ultime cinque partite non è più riuscita a vincere. Parlare di crisi profonda sarebbe probabilmente sbagliato, ma il Toro sta vivendo il momento più difficile da quando il serbo siede sulla panchina granata.