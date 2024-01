Juric trionfa sul grande ex Mazzarri: Ilic-Ricci tornano a dettare legge

Un trionfo. Il Torino di Ivan Juric ha maramaldeggiato sul Napoli del grande ex Walter Mazzarri (in tribuna perché squalificato e sostituito in panchina dal suo vice Nicolò Frustalupi). Un 3 a 0 ineccepibile. Il punteggio così rotondo è stato condizionato dall'espulsione di Mazzocchi a inizio ripresa, ma l'inferiorità numerica dei Campioni d'Italia non può essere un'attenuante: la prestazione di Antonio Sanabria e compagni è stata importante, quella del Napoli è stata insufficiente sotto tutti i punti di vista. Il Torino ha avuto il merito di rimanere sul pezzo per novanta minuti e oltre, giocando con una carica agonistica e con un'organizzazione da squadra che ambisce a chiudere nelle zone alte della classifica. Un salto in avanti in mentalità, premiato dal 3 a 0. Non ci sono state quelle leggerezze fatali in altri contesti, segno che le parole di Juric delle ultime settimane sono state supportate dai fatti dentro al rettangolo verde. Ormai è da parecchio tempo che il tecnico croato dice di vedere una squadra giusta durante gli allenamenti, una squadra che ha ritrovato la giusta via e in effetti le prestazioni degli ultimi due mesi lo stanno dimostrando. In altre circostanze era mancato il famoso centesimo per fare l'euro, ieri - domenica 7 gennaio - e anche nel match interno con l'Atalanta ci sono invece stati tutti gli ingredienti per partite da incorniciare.