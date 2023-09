Juric vede svuotarsi il Fila: solo tre squadre hanno più giocatori in Nazionale

Juric può comunque tirare un sospiro di sollievo: evitati i viaggi lunghi

Un fattore che tuttavia può far tirare un sospiro di sollievo all'allenatore del Toro è il fatto che tutti e dieci questi giocatori rimarranno in Europa. Non sono infatti stati convocati giocatori da Paesi africani oppure sudamericani e ciò permetterà quindi di evitare lunghi viaggi dall'altra parte del mondo e con fusi orari molti differenti. Per Juric l'unico motivo di preoccupazione diventa quindi quello di possibili infortuni che sono sempre dietro l'angolo quando si giocano le gare delle Nazionali. Martedì si giocheranno già le ultime partite che vedranno coinvolti dei tesserati del Torino, ci sarà poi quindi un buon margine di tempo per preparare al meglio la trasferta di Salerno in programma per lunedì 18.