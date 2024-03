Juric vs Palladino: sfida tra possibili protagonisti del mercato panchine 2024

Ivan Juric tenterà di sconfiggere al terzo tentativo il suo giovane collega Raffaele Palladino. Fin qui è sempre finita in parità e, se non bastasse, è sempre finita 1 a 1. Il 7 maggio 2023 nel segmento finale della Serie A 2022/2023 al gol di Sanabria rispose Caprari all'86', mentre nella partita d'andata di questo campionato (l'11 novembre) a Ilic al 55' replicò 10 minuti dopo Colpani. Juric e Palladino sono in lotta per un piazzamento in Europa. Il tecnico del Monza, insieme a Thiago Motta del Bologna, è la rivelazione in positivo dell'ultimo biennio di Serie A. Il Monza gioca bene e propone un calcio brioso, favorito anche da una situazione di classifica che non è mai stata allarmante. Il Torino non sempre è apparso spumeggiante in stagione ma si è dimostrato ancor più solido che in passato, merito di una fase di non possesso curata ai minimi dettagli da Juric. I più attenti si ricorderanno che in ritiro a Pinzolo, durante un'intensa seduta tattica, Juric spese queste parole rivolgendosi alla sua linea difensiva: "Il Monza è maestro nelle marcature". In queste parole si può notare tutta l'attenzione e la stima che Juric ha posto nei confronti dell'operato di Palladino.