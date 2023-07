Juric al lavoro sulla difesa. Ai suoi dice: “Il Monza è maestro nelle marcature”

Anche oggi, martedì 19 luglio, il Torino si è allenato in due gruppi a Pinzolo. Ivan Juric, nella prima parte, ha lavorato con i difensori e ha provato movimenti e marcature in caso da attacco proveniente dalle corsie esterne. Non ha potuto farlo insieme a Koffi Djidji, tornato a Torino già ieri, e a Ricardo Rodriguez, oggi impegnato soltanto in palestra. Ha però lavorato, oltre che con i giovani, anche e soprattutto con David Zima, Alessandro Buongiorno, Peer Schuurs, Mergim Vojvoda e Wilfried Singo. Sono emersi alcuni aspetti interessanti. Juric ha mimato quelli che sono i movimenti che vuole vedere dalla sua difesa. Ha messo soprattutto in evidenza le diagonali che bisogna effettuare. “Non voglio mai prendere gol sul primo palo” ha urlato ai suoi ragazzi sotto il momentaneo temporale di Pinzolo (poi, nella seconda parte dell’allenamento il cielo si è aperto ed è tornato limpido). Ha direzionato i suoi uomini in modo attento e preciso sui cross provenienti da destra e da sinistra. David Zima è stato il ragazzo a cui ha destinato i maggiori consigli.