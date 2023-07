Juric prova la difesa senza Schuurs: a Pinzolo si studiano soluzioni alternative

Ivan Juric prova la difesa senza Peer Schuurs: il mercato impazza e quindi bisogna tenere aperti quanti più scenari possibili e il tecnico granata lo sa. Ecco perché nel primo tempo della partitella conclusiva del secondo giorno del ritiro di Pinzolo ha scelto una difesa a tre senza Schuurs. La decisione non è passata inosservata. Va anche detto che nella seconda parte della partitella (un quarto d’ora per frazione) l’olandese è tornato nella retroguardia a tre al fianco di Alessandro Buongiorno e David Zima, ma nei primi 15 minuti è stato schierato nell’altra squadra. Nel primo tempo Juric si è affidato a Vanja Milinkovic-Savic in porta e davanti a lui hanno agito David Zima, Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez, che nella seconda metà della partitella si è fermato per unirsi ai preparatori atletici (ricordiamo che l’elvetico è rientrato soltanto ieri, lunedì, dalle ferie estive e quindi deve recuperare il tempo perduto al Filadelfia nella prima settimana di lavoro). Per completezza di informazione nel primo quarto d’ora Schuurs ha giocato nella difesa a quattro della formazione “granata” e ha agito insieme a Bayeye e ai giovani N’Guessan e Dembele, perdendo quel tempo per 3 a 0.