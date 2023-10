Juventus-Torino 2-0, Allegri: “I granata all’inizio ci hanno messo in difficoltà”

1 di 2

TURIN, ITALY - OCTOBER 7: Massiliano Allegri Head Coach of Juventus FC reacts during the Serie A TIM match between Juventus and Torino FC at on October 7, 2023 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)

Al termine di Juventus-Torino, gara valida per l'ottavo turno del campionato di Serie A, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sapeva di aver agganciato Trapattoni in testa per numero di derby vinti?"No, non sapevo neanche quanti ne ho giocati. Sono fortunato ad aver allenato squadre forti che mi hanno permesso questo".

Nel secondo tempo si sono allargati gli spazi e la partita è stata più facile?"Loro nei primi 20/25 minuti sono stati molto aggressivi e non riuscivamo ad andarli a prendere. Poi ci siamo sistemati e già nel primo tempo siamo cresciuti. Miretti ha fatto un buon lavoro perché avevo bisogno di uno come lui tra le linee. Avendo Milik e Yildiz in panchina potevamo cambiare la partita, stiamo crescendo e sono contento dei ragazzi".

Oggi l'abbiamo vista arrabbiarsi meno, state crescendo?"Bisogna crescere, secondo me ci sono state tre scelte sbagliate. Un'occasione per Milik, un tiro di Locatelli sbagliato e un'altra conclusione di Cambiaso. In quei casi bisogna andare a concludere a colpo sicuro per finire l'azione. Altrimenti poi rischi un contropiede e non dobbiamo concedere nulla a una squadra che era in difficoltà".

L'atteggiamento del Torino vi ha vietato di poter aggredire fin da subito?"Sono stati molto bravi loro del Torino. Era successa la stessa cosa a Bergamo, noi non riuscivamo ad andarli a prendere. Ci siamo ordinati poi con un semplice 4-4-2 e lì siamo stati bravi nel difendere senza concedere e poi eravamo anche più aggressivi".

Nei prossimi mesi potremo vedere qualcosa di diverso come piano tattico?"Avere delle soluzioni in base alle caratteristiche dei giocatori è molto importante. Può essere dall'inizio o anche a partita in corso, stasera c'è stata molta sicurezza nel giocare la palla e nel muoverla. A Bergamo avevamo fatto peggio ma per fortuna siamo riusciti a portare a casa un risultato importante come lo 0-0".

Siete vicini all'Inter prima l'obiettivo è solo il quarto posto?"L'obiettivo rimane quello ma siamo la Juventus ed è giusto sognare anche altro. Stasera abbiamo ottenuto una vittoria contro un Torino che non è mai un avversario semplice. Bisogna rimanere coi piedi per terra e riportare la normalità che c'era per anni ovvero vincere le partite. Stasera l'atteggiamento è stato giusto".