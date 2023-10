Juventus-Torino 2-0, Juric: “Derby? Due anni e mezzo che sono qui e niente gioie”

1 di 2

Al termine di Juventus-Torino, gara valida per l'ottavo turno del campionato di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto è frustrante perdere di nuovo il derby per situazioni da palla inattiva?"È frustrante come è nato il calcio d'angolo. Sembra che ci succedano cose difficili da spiegare nei derby. Penso che la squadra abbia approcciato molto bene la partita e non subiva niente, eravamo molto concentrati. Nel secondo tempo abbiamo dato una palla indietro, succede di tutto. Sui piazzati non abbiamo fatto bene. Sicuramente è un grandissimo rammarico".

Si riduce solo a questo aspetto dei piazzati la sconfitta? O c'è altro che non le è piaciuto?"Penso che la squadra abbia fatto la partita giusta nel primo tempo facendo quello che doveva fare. Abbiamo tolto tutti i riferimenti giocando bene e creando occasioni non sfruttate. Il secondo tempo si è aperto subito così, il secondo calci d'angolo è stato un altro gol. Diventa difficile adesso analizzare. Poi è normale che la Juve si chiude e sta là e aspetta. Diventa molto dura. La partita è stata preparata e fatta come volevamo, sapevamo questo aspetto dei piazzati però non mi aspettavo di prendere gol così. Anche il primo calcio d'angolo è regalato in un modo abbastanza clamoroso".

Avete fatto fatica a mettere in moto Zapata e tutti gli attaccanti?"Sono stati tanti i passaggi verso Zapata, penso però che Bremer ha fatto una buonissima gara. Vlasic l'ho visto molto vivo e attento. Sapevamo che Seck poteva soffrire un po' con Danilo. Non è stata una grande giornata per l'attacco ma comunque abbiamo attaccato, ci sono state le occasioni specialmente nel primo tempo ma non abbiamo sfruttato a dovere. Questi particolari ci stanno condannando, il calcio è questo e non siamo bravi in queste cose. Tutti i derby che abbiamo fatto sono stati scadenti in questo particolare".

Nella sosta può pensare a provare le due punte?"Contro la Lazio abbiamo messo due attaccanti e non abbiamo creato granché. Mi aspetto di più da tutti, la squadra gioca e attacca, mi aspetto qualcosina in più. In certe situazioni si può fare meglio, vediamo nella sosta con quelli che rimangono come impostare il proseguimento. Ci sono delle problematiche che devo risolvere".

I tifosi continuano a cantare nel postpartita nonostante la sconfitta. "Penso che in questi due anni i ragazzi hanno sempre fatto il massimo e sono usciti buoni campionati. Provo a spronarli per fare qualcosina in più, un dispiacere enorme per me per questi tifosi. Sono a Torino da due anni e mezzo e non sono ancora riuscito a dargli questa gioia".