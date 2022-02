Juventus-Torino, Belotti titolare nel derby? Difficile ma non impossibile

Belotti titolare? La decisione non dipende solo dalle condizioni del Gallo, ma anche dall'atteggiamento di Sanabria

TITOLARITÀ - Il rientro a pieno regime del numero 9 granata in teoria dovrebbe essere graduale, come spesso accade dopo un lungo stop e come già verificatosi in precedenza. Lo scorso ottobre, dopo due mesi di stop per una brutta contusione al perone, Belotti è tornato titolare alla terza partita dopo il suo rientro e ha giocato più di un'ora al sesto match. Ma la voglia di essere presente nel derby in programma venerdì sera si fa sentire e Belotti vuole farsi trovare più che pronto per quello che potrebbe essere il suo ultimo derby con la maglia del Torino, visto il contratto in scadenza. Per ora la certezza è che Belotti e Sanabria si giocheranno un posto solo. I due infatti, secondo Juric, non hanno le caratteristiche compatibili per giocare insieme, dunque in campo ci sarà spazio solo per uno dei due: "Sono due prime punte. Quando abbiamo messo due punte non abbiamo mai fatto niente, e anche in allenamento li ho provati insieme ma non mi sono piaciuti", ha detto il tecnico nel post Venezia. Non solo: il tecnico ha già garantito nei giorni scorsi che sulle scelte tecniche non incideranno le situazioni contrattuali dei giocatori.