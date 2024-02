Torino, Kabic arrivato in città per le visite mediche

Anche l'ultimo acquisto del mercato di gennaio del Torino è arrivato. Uros Kabic in giornata è arrivato in città per sostenere le visite mediche presso l'Istituto di medicina dello sport di Torino. Il giocatore in prima mattinata è partito dalla Serbia per atterrare all'aeroporto di Malpensa. Il classe 2004 è già stato ufficializzato giorni fa dalla società, ma si è dovuto aspettare per il suo arrivo a causa di problemi burocratici legati all'ottenimento del visto. Dopo aver sostenuto le visite mediche il giocatore sarà subito pronto, a disposizione di mister Ivan Juric. "Kabic lo conosco poco." - ha riferito l'allenatore granata alla vigilia di Torino-Salernitana - "Mi sembra che abbia giocato molto poco nella Stella Rossa e per quello che ho visto è molto acerbo". Il giocatore fino ad ora ha disputato 6 presenze nello Stella Rossa.