Torino, chi è Uros Kabic: esterno mancino classe 2004, ha già esordito in Champions

Torino, chi è Uros Kabic: cresciuto nel Vojvodina, salto in Prima squadra a 16 anni

Nato il 1 gennaio 2004 a Novi Sad, nel nord della Serbia, Uros Kabic muove i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Vojvodina. Esterno offensivo di piede mancino, abituato a giocare sulla corsia destra ma anche spendibile sulla trequarti, Kabic compie ben presto il salto in Prima squadra. Raccoglie le prime presenze in SuperLiga, massima divisione del campionato serbo, nella stagione 2020-2021 all'età di 16 anni quando viene sporadicamente chiamato dal gruppo Under 19 per unirsi ai grandi. L'esordio in SuperLiga arriva così il 30 ottobre 2020 nei minuti finali della gara vinta per 3-1 dal Vojvodina contro il Backa. A partire dalla stagione 2021-2022 entra a far parte stabilmente della Prima squadra del Vojvodina e fa l'esordio nelle competizioni europee partecipando ai preliminari di Conference League nella sfida con il Panevezys. Terminerà l'annata con 16 presenze in campionato e 3 in Kup Srbije e 3 nella fase finale per la poule scudetto. Viene confermato per la stagione successiva e raccoglie risultati simili: 14 presenze in campionato impreziositi da 2 gol, 2 presenze in Coppa e 5 nella fase finale.