Karamoh saluta: “Ringrazio i tifosi, spero la società raggiunga i suoi obiettivi”

Ormai è fatta per il passaggio di Yann Karamoh dal Torino al Montpellier e si rimane solo in attesa dei comunicato ufficiali delle due società che potrebbero arrivare entro la mezzanotte vista la chiusura posticipata del calciomercato francese. Ad annunciare di fatto il trasferimento oltralpe dell'ex Inter e Parma, ci ha pensato egli stesso con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram ed indirizzato a tutti i tifosi del Toro. Queste le parole dell'ormai ex numero 7 granata: "Buonasera a tutti, questo è solo un piccolo messaggio per ringraziare i tifosi, la squadra e i miei compagni, spero che la società raggiunga i suoi obiettivi e in bocca al lupo per il futuro".