La classifica del girone di ritorno: effetto-Mazzarri, Cagliari davanti al Toro

Dopo il pareggio nel derby con la Juventus, domenica 27 febbraio alle 12.30 il Torino ospiterà il Cagliari nella partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A . I granata vogliono ripetere la buona prestazione messa in campo contro i bianconeri, ma questa volta l'obiettivo è anche quello di ritrovare una vittoria che manca dal 15 gennaio, quando la squadra di Juric avevano battuto la Sampdoria a Marassi. Domenica, tuttavia, non sarà una passeggiata: all'Olimpico arriva infatti un Cagliari che è reduce da quattro risultati utili consecutivi, tre pareggi con Fiorentina, Empoli e Napoli (nell'ultimo turno) e un successo importante a Bergamo in casa dell'Atalanta. Se si guarda inoltre alla classifica del girone di ritorno, salta all'occhio il buon momento dei sardi che si trovano in sesta posizione a 12 punti (a pari merito con la Lazio), quattro in più del Toro che ne ha invece 8 come l'Inter (granata e nerazzurri hanno una partita in meno).

EFFETTO MAZZARRI - Sfida ostica, dunque, quella contro i rossoblù, rigenerati anche e soprattutto dalla cura Mazzarri. L'ex tecnico del Toro era subentrato a Leonardo Semplici il 15 settembre alla guida di una squadra penultima in classifica e con un solo punto dopo tre giornate; ora il Cagliari è in terzultima posizione a quota 22, a pari merito con il Venezia e a +6 dalla penultima posizione occupata dal Genoa. Il lavoro e l'impronta di Mazzarri ha quindi dato i suoi frutti: basta analizzare la prestazione dei rossoblù contro il Napoli, partita in cui il Cagliari avrebbe sicuramente meritato più di un pareggio alla luce delle tante occasioni create e non capitalizzate; lo stesso discorso si potrebbe fare per il Torino, che in alcuni match come quello contro il Sassuolo non ha raccolto in termini di punti quanto ha fatto vedere sul rettangolo di gioco. Tutti elementi che aumentano l'attesa per domenica, e i granata dovranno fare attenzione al trend positivo di Mazzarri contro la sua ex squadra: in 14 incontri con il Torino ha perso solo una volta.