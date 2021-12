La moviola di Torino-Bologna 2-1: Dionisi, che fai? Caos rigori nel finale

L'arbitro aquilano concede un rigore che non c'è al Bologna e ne nega uno più evidente su Pjaca a distanza di due minuti

Silvio Luciani

Il Toro porta a casa tre punti strameritati contro il Bologna, nonostante qualche brivido nel finale. Stavano per costare caro i due errori di valutazione dell'arbitro Dionisi, che prima ha concesso il penalty che ha riaperto la partita al Bologna e subito dopo ne ha negato uno che c'era al Toro. Molto dubbio, per usare un eufemismo, il fallo di Milinkovic-Savic su Sansone, a maggior ragione se paragonato alla mancata concessione del rigore per un fallo di Viola su Pjaca nell'area opposta. Alla fine i granata hanno portato a casa la partita, ma rimangono comunque l'unica squadra, insieme allo Spezia, a cui non sono ancora stati concessi rigori in campionato.

MOVIOLA - La cronaca degli episodi inizia al minuto 18', quando Soriano si fa scippare un pallone sanguinoso da Pobega e poi commette fallo al limite dell'area: manca un cartellino giallo, che poi l'ex Toro rimedierà (giustamente) al 72'. Poco dopo rischia anche Lukic, in ritardo a metà campo, mentre sono corrette le ammonizioni per Theate (blocco su Singo che gli aveva preso il tempo), Sanabria (intervento in ritardo) e Soumaoro (proteste dopo un fallo su Sanabria).

RIGORI? - Al 76' l'episodio che rischia di cambiare la partita: Sansone si inserisce sul passaggio filtrante di Svanberg e incrocia Milinkovic-Savic. Dionisi non ci pensa neanche un secondo e assegna il penalty, ma dal replay sono evidenti i due motivi che hanno indotto l'arbitro in errore: Sansone (già in caduta) cerca il contatto mentre ormai il pallone sta sfilando verso il fondo, ma soprattutto Milinkovic-Savic fa di tutto per evitarlo e non gli arreca nessun danno. Rigore quantomeno generoso su cui il VAR non può intervenire: il contatto c'è e la valutazione è prettamente di competenza dell'arbitro.

Cinque minuti dopo, nell'area opposta, Pjaca salta Viola che allarga la gamba in ritardo (il pallone era già passato) e lo sgambetta. Risulta difficile spiegare il motivo per cui non sia stato assegnato il primo penalty stagionale ai granata.