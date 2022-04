La moviola di Torino-Milan 0-0: le proteste di Saelemaekers e Theo

Gli episodi da moviola più importanti di Torino-Milan sotto la lente d’ingrandimento

Finisce 0-0 tra Torino e Milan, dopo una partita dura, piena di duelli senza esclusione di colpi. Doveri la gestisce bene, non sbagliando quasi nulla e giudicando in maniera corretta i due episodi che avrebbero potuto cambiare il match: Saelemaekers e Theo Hernandez, infatti, hanno protestato per l’assegnazione di due penalty, uno nel primo e l’altro nel secondo tempo. Doveri, giustamente, non ha concesso nessuno dei due. Ma passiamo alla cronaca degli episodi principali del match.

LA CRONACA - La cronaca parte al 18’, quando Saelemaekers sorpassa Ricci ed entra in area dal lato corto prima di lasciarsi andare. Il contatto tra i due c’è, ma è molto leggero: Ricci non fa nulla per commettere fallo e il belga accentua la caduta. Doveri ha ragione, il rigore non c’è. All’inizio della ripresa, Singo duella in velocità con Theo, che arriva sul pallone ma soltanto dopo aver spinto l’esterno granata. I granata protestano per il rigore, ma il contatto avviene fuori area: Doveri avrebbe dovuto concedere la punizione dal limite. Poco dopo, lo stesso duello ma nell’altra area: Singo sradica il pallone ma rischia, accompagnando Theo all’uscita con la spalla. Giusta la valutazione di Doveri, che anche in questo caso non concede il penalty. Nel recupero proteste rossonere per il contrasto tra Bremer e Messias: il brasiliano del Toro va dritto sul pallone per sradicarlo al suo connazionale.