La moviola di Torino-Roma 0-3: Irrati non sbaglia nulla, rigori ineccepibili

Berisha in netto ritardo su Abraham, Buongiorno si fa scappare Zaniolo e lo trattiene: pochi dubbi sulle decisioni di Irrati

Con la sconfitta interna subita dalla Roma si è chiusa ufficialmente la stagione del Torino. La doppietta di Abraham e il gol finale di Pellegrini hanno regalato la qualificazione in Europa League alla Roma, rovinando la festa dei tifosi granata, che hanno riempito il Grande Torino per salutare la squadra. Senza dubbio, gli errori dei granata hanno spianato la strada ai giallorossi, che hanno trasformato i due calci di rigore assegnati dall'arbitro Irrati. Come di consueto, analizziamo gli episodi principali del match nella moviola.

MOVIOLA - Al 19' Irrati estrae, giustamente, il primo cartellino giallo all'indirizzo di Ibanez per un intervento da dietro su Praet. Un minuto dopo viene ammonito anche Ansaldi, che arriva in ritardo su Pellegrini. Al 40' Abraham intercetta un passaggio di Rodriguez e Berisha lo stende: Irrati non ha dubbi, rigore sacrosanto. Al 75' viene ammonito anche Shomurodov per aver trattenuto Pjaca e due minuti dopo viene assegnato il secondo penalty in favore dei giallorossi. Zaniolo riesce a girarsi nonostante il contatto con Buongiorno che, una volta superato, lo trattiene da dietro: corretta, anche in questa circostanza, la valutazione di Irrati che indica il dischetto e ammonisce il difensore granata.