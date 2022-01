La moviola di Torino-Sassuolo 1-1: Juric recrimina per il fallo laterale del gol

Juric va a protestare per il fallo laterale che ha portato al gol del Sassuolo e viene espulso da Fourneau

Il pareggio con il Sassuolo, per le modalità con cui è arrivato, lascia senza dubbio l’amaro in bocca al Torino. Lo ha confermato Juric, in conferenza stampa, per spiegare la propria espulsione a gara finita: "Si è creata un po' di frustrazione, ho dato la colpa all'arbitro per quel fallo laterale, ci sta”. Il tecnico del Torino ha fatto riferimento alla rimessa laterale che ha dato origine all'azione del pareggio degli ospiti, di cui si è lamentato a fine gara con l'arbitro Francesco Fourneau: "Abbiamo preso gol su un fallo laterale che era dieci metri più indietro" ha ribadito Juric ai microfoni a fine partita. Ripercorriamo tutti gli episodi da moviola di Torino-Sassuolo.