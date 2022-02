La moviola di Udinese-Torino 2-0: follia di Buongiorno, Pobega rischia

Gli episodi da moviola di Udinese-Torino sotto la lente d’ingrandimento: Rapuano sufficiente, c’era il rigore su Pussetto

EPISODI - Manca un giallo a Success che intorno alla mezz'ora, protesta in modo veemente in due occasioni ravvicinate scaraventando anche il pallone in out a gioco fermo. Al 50' la follia di Buongiorno che, prima dell'uscita dal campo per infortunio si toglie la maglia per cercare l'ammonizione a tutti i costi e scontare la squalifica per diffida contro il Venezia: Rapuano - stizzito - non gliela concede. Sergio Ramos, per un gesto del genere, prese due giornate di squalifica in Champions League: chissà che anche Buongiorno non rischi un provvedimento simile. Al 55' Soppy protesta con il guardalinee per un presunto contatto a palla lontana con Vojvoda, che non sembra esserci. Ancora Soppy, al 68', entra in area e si incrocia con Pobega: Rapuano è vicino e lo ammonisce per simulazione. Decisione corretta, le gambe dei due si toccano ma è Soppy a lasciarsi andare appena viene sfiorato. Al 92' Mandragora è imprudente su Arslan: giusta anche la decisione di accordare il secondo giallo e la punizione da cui scaturisce il vantaggio di Molina. Nel finale, poi, il pasticcio di Milinkovic-Savic che per rimediare all'errore commesso aggancia Pussetto in area: rigore solare.