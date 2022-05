La moviola di Verona-Torino 0-1: Izzo cinturato, il rigore ci poteva stare…

L'arbitro Camplone non riesce a gestire ottimamente una partita ruvida e intensa: gestione dei cartellini rivedibile. E quel fallo su Izzo...

MOVIOLA - Al 23' l'Hellas Verona protesta per un contatto in area tra Izzo e Simeone, che cercano entrambi di prendere posizione. Camplone non ha dubbi e lascia giocare, gli estremi per un rigore non ci sono. Cinque minuti dopo si fanno ammonire sia Gunter che Casale: al 28' giallo per il tedesco, che arriva da dietro e butta giù Belotti, fermando un'azione potenzialmente pericolosa. Corretta anche l'ammonizione di Casale, che un minuto dopo interviene in ritardo su Praet e guadagna un giallo sacrosanto. Il primo errore grave, che surriscalda gli animi, è la valutazione degli interventi di Ceccherini al 40' (poi rischierà il giallo anche in altre circostanze), incredibilmente non ammonito: in dieci secondi butta prima giù Lukic a pallone già scaricato e poi arriva come un treno su Aina, abbattendolo. Entrambi gli interventi avrebbero meritato l'ammonizione, Camplone non è della stessa opinione. Al 50' Izzo va giù in area, cinturato da dietro. L'azione si conclude e Camplone ritarda la ripresa del gioco per effettuare un silent check con il VAR, salvo poi lasciar giocare: decisione che lascia moltissimi dubbi, il rigore ci poteva stare.