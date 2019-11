La probabile formazione del Torino: Lukic sostituisce Baselli nel 3-5-2

Il Torino è arrivato ad un crocevia del campionato: a Brescia deve confermare di aver ritrovato unità e compattezza come si è visto nel derby contro la Juventus. Proprio dalla formazione che è scesa in campo nel derby ripartirà Mazzarri. Al “Rigamonti” si vedrà in campo un 3-5-2 simile a quello visto contro la Juventus. La differenza principale dovrebbe essere a metà campo, dove Lukic prenderà il posto dell’infortunato Baselli. In difesa poi torna Nkoulou: per il posto sul centro-sinistra ballottaggio Bremer-Lyanco (quest’ultimo appare favorito). Davanti riecco Verdi e Belotti, anche perché le due principali alternative, Falque e Zaza, sono out per infortunio. In panchina i cambi offensivi saranno solamente Berenguer, Edera e Millico.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Aina, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri