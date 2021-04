La probabile formazione del Torino: torna la coppia Sanabria-Belotti

Il Torino va verso l’importantissimo match di domani alle 18.30 contro il Napoli. Il tecnico granata Nicola sta cercando di comporre la formazione migliore per gestire le forze e cercare di dare continuità ai punti accumulati nel corso...

In porta dovrebbe esserci l'ok per il ritorno in campo di Sirigu, che è stato assente per tre partite consecutive (Udinese, Roma e Bologna), e ora dovrebbe riprendersi il suo posto tra i pali del Toro. Davanti all'estremo difensore, nonostante la diffida di Nkoulou, dovrebbe essere confermata - salvo sorprese - la linea difensiva titolare con Izzo e Bremer al fianco del giocatore camerunense.