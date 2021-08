La probabile formazione del Torino: Sanabria titolare, Belotti in panchina

Con Belotti non al meglio a causa della contusione rimediata alla caviglia, Sanabria scalda i motori. In difesa ballottaggio Izzo-Djidji

La Serie A torna: domani sera alle 20.45, nell'anticipo contro l'Atalanta di Gasperini, il Torino darà il via al nuovo campionato tra le mura amiche. Avvio in salita per Ivan Juric, che assisterà al match dalla tribuna causa squalifica e affronterà il proprio mentore Gasperini. In attesa dei rinforzi dal mercato e con diversi acciacchi nell'undici tipo, il tecnico croato sarà costretto a schierare una formazione del tutto sperimentale. Il modulo, neanche a dirlo, è il classico 3-4-2-1 speculare a quello dell'Atalanta.